Der neue Jahnplatz: Eine leider verpasste Chance

Bielefeld

Menschen aus ganz OWL strömen nach Bielefeld. Tausende wollen sich selbst ein Bild machen vom neuen Jahnplatz. Sie sind begeistert, bewundern Bielefelds neues Zentrum. Sie bestaunen, wie so ein gewaltiges Infrastrukturprojekt in zwei Jahren fristgerecht fertiggestellt werden konnte und gleichzeitig die Kosten eingehalten wurden. Die Einweihung gerät zur Feier einer ganzen Stadt, die stolz ist auf ihren neuen Jahnplatz. Nein, so ist es in Bielefeld nicht.

Von André Best