Der Obersee-Bus ist in der Kritik

Zu wenige Fahrgäste, weil die Linienführung nicht attraktiv ist, statt dessen eine enorme Lärmbelastung für die Anwohner – der Obersee-Bus ist so, wie er bislang fährt, eine Fehlplanung. Das sagt Sibylle Stallabrass, vor deren Haustür samstags und sonntags die Busse im 10- und 15-Minuten-Takt vorbeifahren.

Anwohner und Bezirkspolitiker in Bielefeld setzen sich für eine andere Linienführung auf der Wochenend-Verbindung ein

Auch aus der Politik kommt immer lautere Kritik an dem Obersee-Bus. „Die große Mehrheit in der Bezirksvertretung ist ebenfalls der Meinung, dass die Busverbindung in ihrer jetzigen Form nicht attraktiv angelegt ist“, sagt Schildesches Bezirksbürgermeister Martin Sauer (Grüne).