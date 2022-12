Der  Problemlöser  geht in den  Ruhestand

Bielefeld

Wenn es knifflig wird, dann ist Christoph Hocke in seinem Element. „Zu suchen, wenn ein Fehler nicht offensichtlich ist, ein Problem zu lösen, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht“, sagt der 62-Jährige. Doch damit ist bald Schluss, zumindest beruflich. Am 9. Dezember wird er zum letzten Mal ein Auto in seinem Betrieb reparieren, dann geht der Kfz-Technikermeister in den Ruhestand und übergibt seine Werkstatt auf dem Gelände des Großmarkts in Oldentrup an Bernd Nobbe und Thomas Filges.

Von Hendrik Uffmann