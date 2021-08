Der Quellenhof vor dem Abriss

Blick in das Gebäude, das dem Neubau für das Hospiz in Bielefeld-Bethel weichen muss

Bielefeld

In den Decken klaffen Löcher an den Stellen, an denen Schadstoff wie Asbest beseitig wurde, Putz und Farbe blättern von den Wänden, einen Teil der Fassade stützen Holzbalken ab – die Zeichen des Verfalls sind an den Gebäuden des Quellenhofs nicht zu übersehen.

Von Hendrik Uffmann