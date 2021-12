Der Rat billigt Bielefelds dickes Milliarden-Ding

Es ist eine neue Rekordsumme: Auf 1,547 Milliarden Euro steigen die Ausgaben der Stadt Bielefeld im kommenden Jahr. Am Donnerstag hat der Rat den Etat 2022 verabschiedet – mit den Stimmen von SPD, Grünen, Linken, Bürgernähe, der Partei und der Lokaldemokraten. CDU, FDP, AfD und BfB lehnten das Zahlenwerk ab.

Rot-Grün-Rot will mit Etat Akzente setzen – Opposition fürchtet neue Haushaltssicherung

1,547 Milliarden Euro will die Stadt Bielefeld im kommenden Jahr ausgeben.

Die Milliarden-Summe liegt noch einmal um 29 Millionen Euro höher als im Entwurf, den Kämmerer Rainer Kaschel im August in das Stadtparlament eingebracht hatte. Klaus Rees (Grüne) als Vorsitzender des Finanzausschusses stellte die Ergebnisse der Schlussberatungen vor, musste dabei auch vermelden, dass der Haushalt 2022 mit einem Minus von 20,6 Millionen Euro abschließen wird. Am Horizont zeigen sich zudem düstere Wolken. Kämmerer Kaschel schließt nicht aus, dass die Stadt 2025 wieder in die Haushaltssicherung und damit unter ein strenges Sparregiment rutschen wird.

Aber eben erst 2025. Deshalb auch zeigten sich die Redner des rot-grün-roten Rathaus-Bündnisses optimistisch, doch einiges gestalterisch auf den Weg bringen zu können, wenngleich Riza Öztürk (SPD) betonte, dass alles unter einem Finanzierungsvorbehalt stehe. Am Sozialticket, der ÖPNV-Monatskarte für Einkommensschwache, die künftig auf 29 Euro verbilligt wird, machte Öztürk deutlich, wo die Koalition einen ihrer Schwerpunkte sieht. Man wolle nicht die „Big Player“ unterstützen, sondern die kleinen Leute.

Bernd Vollmer (Die Linke) hob hervor, dass die Stadt ihren Gewinnanteil von der Wohnungsgesellschaft BGW (600.000 Euro) in der Gesellschaft belassen wollen, damit diese mehr Wohnungen finanzieren kann. „Ein erster wichtiger Schritt zu mehr bezahlbarem Wohnraum.“

„Durch die erfolgreiche Haushaltskonsolidierung haben wir erstmals seit langer Zeit wieder die Möglichkeit zu investieren“, stellte Gudrun Hennke (Grüne) heraus. Sie verwies auch auf das 900-Millionen-Investitionspaket, das die Stadt in den kommenden Jahren umsetzen wolle.

Lob für den Haushalt gab es auch von Michael Gugat (Lokaldemokraten): Aufgabe der Kommunalpolitik sei es, „den Menschen unterstützend zur Seite zu stehen, die eine starke Hand im Rücken benötigen, und das zu fördern, was eine große Mehrheit der Bevölkerung möchte. Dieser Haushalt ist auf dem richtigen Weg in unsicheren Zeiten.“ Ähnlich sah es auch Gordana Rammert (Bürgernähe), die sich vor allem über die Umsetzung der Projekte aus dem Radentscheid freute.

448 neue Stellen

Ganz anders bewertete Detlef Werner (CDU) die Etatsituation. „Sie hauen die Kohle raus, als gäbe es keinen Morgen mehr“, sagte er an Rot-Grün-Rot gerichtet. „Wir trudeln einem bitteren Aufwachen entgegen, wenn Sie nicht zu einer seriösen Finanzpolitik zurückfinden.“ Dass bis 2025 die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 250 Millionen Euro aufgelaufen sein werden, sei dramatisch. Der Ratsmehrheit warf er vor, auf „surrealen Traumpfaden“ zu wandeln.

Die Personalkostenentwicklung empörte auch Gregor vom Braucke (FDP). „Wir Liberalen haben im Finanzausschuss aufgezeigt, dass seit 2014 die Personalkosten um mehr als 110 Millionen Euro gestiegen sind. Bielefeld muss also jedes Jahr diese Summe neu aufbringen. Und jetzt wollen Sie 448 Stellen in der Kernverwaltung mehr schaffen! Diese Personalkostenexplosion ist ein Damoklesschwert für die Stadt!“ Dietmar Krämer (BfB) befürchtete, dass angesichts der Etatentwicklung bald wieder Steuererhöhungen anstehen könnten. „Und das trifft auch die Schwächsten.“

Maximilian Kneller (AfD) geht davon aus, dass durch „unkoordinierte Corona-Maßnahmen der Stadt“ am Ende wichtige Einnahmen entgingen.

Anträge der CDU, die Grundsteuer abzusenken, im Rathaus zu einem Stellenabbau zu kommen und die Gewinne des Immobilienservicebetriebes dort für Investitionen zu belassen, fanden keine Mehrheit. Auch ein Antrag der FDP, das Personal im Rechnungsprüfungsamt aufzustocken, fiel durch.