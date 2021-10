Sportbekleidung boomt, nicht erst seit der Coronakrise. In der Bielefelder City gibt es mit Sportscheck, Decathlon und Intersport Voswinkel gleich drei große Händler, die um die Gunst der Kunden buhlen. Einer von ihnen zieht sich zum Jahreswechsel nun zurück: Intersport Voswinkel wird seinen Mietvertrag im Loom nicht verlängern und Bielefeld damit den Rücken kehren.

Intersport Voswinkel verlässt das Loom in Bielefeld

Ausschlaggebend für die Entscheidung waren wirtschaftliche Abwägungen, so Pressesprecher Michael Rothholz: „Das sind standardisierte Geschäftsprozesse, die wir an jedem Standort turnusmäßig durchführen. Wir sind mit dem Center in Verhandlungen getreten, weil der Vertrag bald ausläuft. Letztlich haben wir dann entschieden, dass der Standort nicht mehr tragbar ist.“