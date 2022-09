„Kompromiss wird ignoriert“

Der stellvertretende Bürgermeister des Stadtbezirks Mitte, André Langeworth (CDU), schließt sich der Kritik der SPD aus der Bezirksvertretung Mitte am Verzicht auf 116 Parkplätze an der neuen Fahrradstraße an.

Fahrradstraße in Bielefeld: Stellvertretender Bürgermeister schließt sich SPD-Kritik an

Die rot-grün-rote Mehrheit im Stadtentwicklungsausschuss hatte einen in der Bezirksvertretung entwickelten Kompromiss nicht übernommen. In einer Pressemitteilung zitiert die CDU Langeworth: „Nach intensiven Gesprächen mit den Anwohnern hat die Bezirksvertretung Mitte eine Lösung gefunden, bei der die Funktion des Ehlentruper Weges als Fahrradstraße gesichert ist und die Hälfte der Parkplätze erhalten bleibt. Während die SPD in der Bezirksvertretung dem Kompromiss zustimmte, sagten die Genossen im Stadtentwicklungsausschuss, Arm in Arm mit den Grünen, nein. Ideologie siegt wieder einmal über Vernunft.“