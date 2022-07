Der Tanz mit Gott Merkur

Bielefeld

Lange Zeit war er ein Wahrzeichen der Stadt, prägte Bielefelds „gute Stube“, den Alten Markt: der Merkurbrunnen. Inzwischen fristet das Werk von Herbert Volwahsen, 1963 als Symbol des Schlusspunkts des Wiederaufbaus der Altstadt am Alten Markt aufgestellt, eher ein Schattendasein in Bielefeld – am Rande des Bunnemannplatzes vor dem Hotel „Golden Tulip“.

Von Heinz Stelte