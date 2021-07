Der Tod fern der Heimat

Bielefeld

Sie währte nur gut 30 Jahre, die deutsche Kolonialzeit, eine kurze Episode in der Geschichte dieses Landes. So wurde sie auch lange Zeit nach 1945 betrachtet, überlagert von der Aufarbeitung der NS-Schreckensherrschaft. Im Zuge einer in den 2000er Jahren wieder sich verstärkenden Rassismusdebatte geriet auch die Kolonialzeit, deren Erbe bis heute weite Teile der Welt prägt, in den Focus einer kritischen Betrachtung.

Von Heinz Stelte