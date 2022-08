Der Trick mit der Füllmenge - und was Dr. Oetker dazu sagt

Haribo ist jüngst in die Schlagzeilen geraten. Der Süßwarenhersteller hatte nämlich entschieden, beliebte Produkte wie Goldbären oder Color-Rado in der Standardpackung nicht mehr mit 200, sondern mit 175 Gramm Gewicht anzubieten – zum selben Preis. Ein klarer Fall von Shrinkflation.

Der Begriff Shrinkflation bedeutet, dass man Inflation in Form kleinerer Packungen an Kunden weitergibt. In dem Wort stecken das englische Verb „shrink“ (deutsch: schrumpfen) und Inflation. Verbraucherzentralen warnen vor der Preiserhöhung „durch die Hintertür“. Die Verbraucherzentrale Hamburg spricht von Mogelpackungen. Die geringere Füllmenge werde verschleiert, indem oft die neue Gewichtsangabe nur unmerklich platziert wird.