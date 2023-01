Der WIG geht das Personal aus

Vorbereitende Baumaßnahmen auf der Hauptstraße laufen, wie mehrfach berichtet, schon seit Anfang 2022. Wann genau die Arbeiten in die entscheidende Phase gehen, die dann auch den Durchgangs- und Zielverkehr massiv beeinträchtigen, will die Stadt Bielefeld nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen mitteilen. Von da an wird es mehr als jemals zuvor auf eine gut abgestimmte Kooperation zwischen den Kaufleuten und den Kolonnen der Stadtwerke ankommen, um die Einkaufsmeile am Leben zu erhalten.

