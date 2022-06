Der „Wurst-Baron“ und zwei Todesfälle

„Mord auf Westfälisch“: Ex-Ostwestfale lässt in Bielefeld ermitteln

Und, so sagt Autor Jobst Schlennstedt, wohl noch nie sei die Vorbemerkung „Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten sind rein zufällig“ so wichtig wie diesmal. Denn Schlennstedt gibt

dem „Wurst-Baron“ Hagen Piepenbrock und der Fleischindustrie Schlüsselrollen in dem Krimi.