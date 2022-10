„Der Zeitpunkt ist durchaus richtig“

Bielefelder Kunsthistoriker Dr. Gerhard Renda verabschiedet sich in den Ruhestand

Bielefeld

32 Jahre lang war Dr. Gerhard Renda dem Historischen Museum verbunden. 1990, das Museum befand sich noch im Aufbau, kam Renda als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Haus, das er von 1998 an als stellvertretender Direktor mitleitete. Ende dieses Monats geht der 65-Jährige Kunsthistoriker und Historiker in den Ruhestand.

Von Uta Jostwerner