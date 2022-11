Detmolder Investor: erstes Gespräch zur Übernahme geplatzt

Detmold/Paderborn

Ist das schon das Aus für den Detmolder Investor Buero.de bei seiner angestrebten Übernahme von 47 der 131 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser – darunter auch der Kaufhof in Paderborn? Ein erstes Gespräch zwischen dem Vorstandschef Markus Schön und dem Insolvenzverwalter der Warenhauskette, Arndt Geiwitz, sollte eigentlich an diesem Dienstag stattgefinden – sei dann aber „überraschend kurzfristig“ abgesagt worden, wie Markus Schön jetzt am mitteilte.

Von Paul Edgar Fels