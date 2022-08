Diamorphin nur für Bielefelder

Bielefeld

Dass das Düsseldorfer Unternehmen „Medikus“ an der Nahariyastraße in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Praxis einrichten will, die an Heroinabhängige den Ersatzstoff Diamorphin abgeben will, stößt bei der Verwaltung nicht auf komplette Ablehnung. Das städtische Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention will sie aber auf die Versorgung von Suchtpatienten aus Bielefeld beschränken.

Von Peter Bollig