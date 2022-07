Die 7. Generation in der Manege

Bielefeld

Lion ist fast immer der erste, der parat steht. Schon lange, bevor die Scheinwerfer angehen in der Manege, steht der Siebenjährige in den Startlöchern in seinem grün-rot-karierten Clownsanzug, die Mütze kess in den Nacken geschoben, Wangen und Nase knallrot geschminkt. „Er hat einfach Lust, aufzutreten“, sagt Papa René Kaselowsky.

Von Hendrik Uffmann