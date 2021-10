Die Alchemie der Unsterblichkeit

Bielefeld

Der Traum von der Unsterblichkeit ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Der rasante medizinische und technologische Fortschritt lässt die Menschen zwar immer älter werden, doch das ewige Leben ist bislang außerhalb digitaler Denkformate nicht möglich. „Wir befinden uns gerade in einem spannenden Zeitfenster der Menschheitsgeschichte“, sagt die Choreografin Nanine Linning, die mit „Anima Obscura“ einen multimedialen Tanzabend rund ums Thema Unsterblichkeit kreiiert hat. Er sieht am Samstag, 23. Oktober, 19.30 Uhr, im Stadttheater seiner Uraufführung entgegen.

Von Uta Jostwerner