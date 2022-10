Die „amtsangehörige Gemeinde Senne I“

„Da oben war mein Büro.“ Hans-Rudolf Holtkamp zeigt auf eine Fensterreihe im ersten Obergeschoss des Bezirksamtes Senne an der Windelsbleicher Straße. In jenem Büro war Holtkamp bis zur Kommunalen Neuordnung als Leiter des Hauptamtes Senne I tätig. Dort hatte er auch vier Jahre zuvor Eberhard David kennengelernt. David gehörte dem letzten Rat der selbstständigen Gemeinde Senne I an, der mit Inkrafttreten des „Bielefeld Gesetzes“, verabschiedet am 24. Oktober 1972, seine Funktion verlor.

