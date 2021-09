Die Angst vor kalten Tagen

Dehoga Ostwestfalen startet Werbeaktion – erste Gastronomen wenden 2G an – Tagung in Bielefeld

Bielefeld

Um ihren Gästen ein möglichst hohes Gefühl von Sicherheit zu bieten, wenden offenbar erste Gastronomen in Ostwestfalen das so genannte 2G-Model an. Das heißt: Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene. Andere Wirte legen bei dem Modell 3G (geimpft, genesen, getestet) wert auf einen genaueren, aber auch kostenpflichtigen PCR-Test – sie akzeptieren also keinen Schnelltest.

Von Paul Edgar Fels