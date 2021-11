„Die Anwälte der Fans“

Fanprojekt Bielefeld feiert 25-jähriges Bestehen – „Eine feste Institution“ in der Bielefelder Fußballlandschaft

Dass sich das Fanprojekt derart in der Stadt und weit darüber hinaus etablieren wird, daran war am 4. November 1996 noch nicht zu denken. Damals, vor 25 Jahren (Arminia war gerade in die Bundesliga aufgestiegen), wurde der eingetragene Verein von zehn Personen gegründet. Mit dem Ziel, eine Brückenfunktion zwischen gesellschaftlichen Institutionen und der Fan­szene von Arminia zu etablieren und die Fankultur positiv zu fördern.