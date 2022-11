Die Autonomie der Fotografie

Laut physikalischer Definition ist die „Dunkle Materie die nicht leuchtende und daher unsichtbare Materie im Universum, die sich nur durch ihre Gravitationswirkung bemerkbar macht.“ Das soll auf rund 80 Prozent der Materie im Universum zutreffen. Mit der Ausstellung „Dark Matter“ (Dunkle Materie) präsentiert die Kunsthalle Bielefeld zwei Künstler, die uns verdeutlichen, dass auch das fotografische Bild nicht unbedingt das ist, was es vorgibt zu sein.

Die Ausstellung Dark Matter in der Kunsthalle Bielefeld präsentiert unter anderem farbig-leuchtende Fotoprints von Thomas Ruff.

Thomas Ruff und James Welling repräsentieren eine Fotografie, die weit über die einfache Abbildfunktion hinaus geht. Damit befinden sie sich in Bielefeld, dem Ursprungsort der Generativen Fotografie, in bester Gesellschaft. Beide Künstler eint ihr konzeptueller Zugang zur Fotografie wie auch das Arbeiten in Serien.