Die Bedenken bleiben

Der Quader zeigt den Standort des geplanten Neubaus neben der Sporthalle, in dem auch die Kita untergebracht werden könnte.

Auch Jochen Hanke, Geschäftsbereichsleiter im Jugendamt, der das Vorhaben in der Sitzung am Donnerstag noch einmal vorstellte, konnte diese nicht komplett ausräumen. Deshalb stimmten die Bezirkspolitiker einstimmig für den Vorschlag von Melanie Grbeva (SPD), die Entscheidung zu vertagen und das Thema in einer der kommenden Sitzungen erneut zu behandeln.

Wie berichtet, geht es um Pläne, auf dem Gelände der GMS zwischen Detmolder Straße und Lipper Hellweg eine Drei-Gruppen-Kita zu bauen. Bislang liege dazu im Bauamt eine Bauvoranfrage aus dem Jahr 2016 vor, die positiv beschieden worden sei, so Hanke.

Demnach plant die Georg-Müller-Schule, wie berichtet, einen Erweiterungsbau neben der Sporthalle. In dem frei stehenden zwei- oder dreigeschossiges Gebäude könnte die Drei-Gruppen-Kita ihre Räume haben. „Das Bauamt geht davon aus, dass dafür die Erlaubnis erteilt werden könnte“, erklärte Hanke.

Die Kita-Zufahrt soll demnach durch die Konrad-Zuse-Straße erfolgen. Von Seiten der Stadt gebe es keine Bedenken, dass diese geeignet ist, um den Hol- und Bringverkehr zu der Kindertagesstätte aufzunehmen, betonte Hanke. „Das Baumt würde ein Verkehrsgutachten in Auftrag geben, geht aber davon aus, dass die Straße so ausgebaut ist, dass sie den Verkehr aufnehmen kann.“

Das sehen die Bezirkspolitiker jedoch nach wie vor anders. „Wenn man sich die Straße anschaut, ist es schwer vorstellbar, dass sie für den Kita-Verkehr ausreicht“, sagte Marc Burauen (Grüne). „Die Straße ist rein zur Erschließung des Wohngebiets gedacht“, erklärte Jan-Maik Schlifter (FDP).

Vor allem drehte sich die Debatte auch um die Trägerschaft der Kita. Denn der Trägerverein ist wie die Schule evangelikal. Die Sorge der Bezirksvertreter ist deshalb, dass zwar neue Kita-Plätze geschaffen würden, diese aber von den Familien im Umfeld eben wegen dieser konfessionellen Ausrichtung nicht genutzt werden. Marc Burauen: „Der öffentliche Bedarf an Kita-Plätzen ist sehr dringend. Er kann aber nicht gedeckt werden, wenn die Kinder aus der vielschichtigen Gesellschaft in dem Viertel nicht hingehen.“ „Die Kita wird vielleicht voll, aber der Bedarf in dem Viertel wird nicht abgedeckt“, meinte auch Ulrich Lücke (SPD).

Der Kita-Träger erfülle alle rechtlichen Voraussetzungen und betreibe bereits zwei Kitas in Bielefeld, die von Kindern mit ganz unterschiedlichem Hintergrund besucht werden, so Hanke. „Er ist einer von vielen Partnern und keiner, der uns Anlass zur Sorge gibt. Deshalb würde man diesen Kita-Träger aus Sicht der Jugendhilfe nicht ablehnen.“

Dass die Kita „Buntstifte“ der AWO ausgebaut wird, stehe den Plänen an der Georg-Müller-Schule nicht entgegen. „Wir können uns beides gut vorstellen.“

Melanie Grbeva teilte mit, dass es aktuell Gespräche zwischen AWO und GMS gebe. „Es gibt gemeinsame Interessen.“ Simon Lange (CDU) appellierte, dass man „gute Träger vor Ort“ nicht verprellen sollte. „Wir sollten pragmatisch an eine Lösung gehen.“