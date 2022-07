Die Besten und die Raketen

Bielefeld

Ausbildungsleiter Norbert Klöpper ist bestens gelaunt. Eine so große und vor allem gute Truppe hat er schon lange nicht mehr gehabt: 30 frisch gebackene Straßenbauer haben jetzt im Handwerkerbildungszentrum (HBZ) ihren Gesellenbrief erhalten. Nur vier haben nicht bestanden. Die Prüfung hatte es aber auch in sich, insbesondere Mathe hatte es in sich, meint ein Jung-Geselle am Rand der Feier.

Von Kerstin Sewöster