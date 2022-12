Schwimmen wird teurer

Bielefeld

Der Besuch von Hallen- und Freibädern wird in Bielefeld vom 1. Januar an teurer. Die Bielefelder Bäder- und Freizeit GmbH (BBF) hebt die Preise in den verschiedenen Eintrittskategorien um 7,1 bis 10,4 Prozent an.

Von Stephan Rechlin