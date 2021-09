Die Bielefelder Musik- und Kunstschule ist fertig

Tusch für die Musik- und Kunstschule: Nach mehr als fünf Jahren Umbau- und Sanierungszeit freut sich Johannes Strzyzewski als Direktor der MuKu über die Fertigstellung – hier im neu gestalteten Veranstaltungsraum, der in Nicht-Corona-Zeiten 220 Zuschauer aufnehmen könnte. Gefeiert wurde am Freitagabend, an diesem Samstag ist von 10.30 bis 15 Uhr Tag der offenen Tür.

Foto: Bernhard Pierel