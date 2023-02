Die besonderen Herausforderungen der Seidenstickerhalle

Was den neuen Gastronom an dem Bielefelder Veranstaltungsort erwartet

Bielefeld

Das Feuerwerk der Turnkunst hat eine 20-minütige Pause. In dieser Zeit wollen gut 2500 Zuschauer in der Seidenstickerhalle gleichzeitig und schnell mal kurz aufs Klo, was essen, was trinken. Das muss ein Gastronom, der in dieser Halle arbeiten will, erst einmal hinbekommen.