Die Blackbox verstehen

Die Sichtbarkeit von Autisten hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Auf einer Messe in Bielefeld konnten sich Betroffene, Angehörige und Forscher nun austauschen.

Fachhochschule veranstaltet erste Autismus-Messe in Bielefeld

Felix ist anders, das weiß er schon lange. Am liebsten ist er allein, würden ihn Eltern, Lehrer und Therapeuten bloß lassen. „Man kann nicht mit ihm reden. Er ist so verschlossen. Er ist nicht wie wir.“ Solche Dinge hört er am laufenden Band.