„Die Corona-Delle ist überwunden“

Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Bielefeld: Nervös sind vor allem die Eltern

Bielefeld

Michael Witulski, Vorsitzender des Regionalausschusses „Jugend musiziert“, freut sich: „Wir haben die Corona-Delle überwunden.“ Während des Pandemie-Jahres 2021 wurde der Wettbewerb komplett digital ausgetragen, 2022 zwar in Präsenz, aber mit „nur“ 133 jungen Musikerinnen und Musikern. Am Wochenende nahmen in der Musik- und Kunstschule, dem zentralen Austragungsort für die Region Detmold-Nord, wieder 180 Kinder und Jugendliche unter anderem aus Bielefeld, Lippe, Gütersloh, Minden-Lübbecke und Herford teil.

Von Burgit Hörttrich