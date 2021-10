Die Dichter von heute

„Endlich wieder Menschen. Endlich wieder Poetry-Slam“ haben die Moderatoren Marc Schuster und Niko Sioulis am Samstag zum Finale des „NRW-Slam“ in der Stadthalle begrüßt. Lustig bis tiefgründig, oft politisch: So zeigten sich die acht Finalisten in ihren Texten.

Seit 2008 findet der „NRW-Slam“ jährlich statt, vor elf Jahren zuletzt in Bielefeld. Voran ging am Freitag im „Bunker Ulmenwall“ das Halbfinale, am Samstag traten dann die Finalisten in zwei Gruppen gegeneinander an. Die drei Kandidaten mit der höchsten Punktzahl (verliehen vom Publikum) gingen ins „Stechen“.