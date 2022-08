Die Dr. Oetker Welt soll Hamburg verzaubern

Die Besucherinnen und Besucher des beliebten Museums haben ab sofort die Möglichkeit, die nahezu originalgetreu nachgebaute Dr. Oetker Welt im Miniaturformat zu bewundern. Dort sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Knuffingen bei den vielfältigen Erkundungsmöglichkeiten der Markenausstellung von Dr. Oetker zu beobachten.

Wenn sich die Modellfiguren über neue Nervennahrung freuen, kann dies nur eins bedeuten: die Dr. Oetker Welt hat ihren Platz in der fiktiven Stadt Knuffingen gefunden. Mit leicht abgewandelten Details ist die Dr. Oetker Welt das erste Ausstellungsstück mit Vorbild in Ostwestfalen-Lippe, das im Miniatur Wunderland in Hamburg zu sehen ist.

Meistbesuchte Touristenattraktion Hamburgs

Mit mehr als 1,4 Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich ist das Miniatur Wunderland die meistbesuchte Touristenattraktion der Elbmetropole und zieht auch immer mehr Interessenten aus dem Ausland an. Für das echte Dr. Oekter-Gefühl im Miniatur Wunderland sorgt nicht nur das rotierende Logo auf dem Dach des Gebäudes, sondern auch das kleine Puddingwunder, das den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt köstliche Genussmomente bescheren soll.

Für eine bessere Erkennbarkeit sind in dem Gebäude nur drei statt der vier Etagen dargestellt, ansonsten wären zahlreiche Details nur sehr klein geraten. Eines ist jedoch sicher: Alle Besucherinnen und Besucher, die bereits einmal in der Dr. Oetker Welt waren, werden diese im Miniatur Wunderland auf Anhieb wiedererkennen.

Von der Versuchsküche bis zur Kuh Paula

So ist in der ersten Etage des Gebäudes die Versuchsküche zu sehen, in welcher fleißig an neuen Rezepten gefeilt wird. In der zweiten Etage können die Besucherinnen und Besucher die historische Ausstellung bewundern. Und auch die Kuh Paula hat sich aufgemacht nach Knuffingen und dürfte vor allem von kleinen Besucherinnen und Besuchern des Miniatur Wunderlandes erkannt werden.

Die Bielefelder Dr. Oetker-Zentrale. Foto: Thomas F. Starke

Die Erlebniswelt rund um das Bielefelder Familienunternehmen hat auch 17 Jahre nach ihrer Eröffnung ihren Zauber nicht verloren und ist ein echter Publikumsmagnet. Bei einem Rundgang durch die Dr. Oetker Welt erleben Besucherinnen und Besucher die 130-jährige Firmengeschichte hautnah.

Zeitreise durch das Bielefelder Familienunternehmen

Das Bielefelder Familienunternehmen lädt auf eine Zeitreise ein – von der Erfindung des Backins im Jahr 1891 bis zum köstlichen Zwischenstopp am hochmodernen Puddingwunder. Egal, ob große Back-Freunde, kleine Pizza-Fans oder neugierige Hobby-Historiker – während eines Rundgangs durch die Erlebniswelt kommen alle Besucher auf den Geschmack. Leckere Dr. Oetker Momente für Zuhause gibt es im Shop, wo im Anschluss an den Besuch ausgiebig gestöbert werden kann. Alle Informationen rund um die Dr. Oetker Welt und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier.