„Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen ...“ Es kommt nicht von ungefähr, sollte einem beim Betrachten des neuen Werkzyklus‘ von Axel Dürr ein Bibelzitat aus dem ersten Brief des Apostels Petrus in den Sinn kommen. (Musikliebhaber kennen es vielleicht eher aus dem Brahms-Requiem.) Denn den menschlichen Abbildungen, die der Künstler mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit aufs Papier bringt, liegt eine große Verletzlichkeit, ja auch Vergänglichkeit zugrunde.

„Darin kommt zum Ausdruck, dass der Mensch ein höchst gefährdetes Wesen ist. Und seit dem Krieg in der Ukraine sehe ich die Werke noch mal mit ganz anderen Augen“, sagt die Modedesignerin und Galeristin Suncana Dulic, die den Werkzyklus „Männer mit Mützen“ von diesem Samstag an im Atelier D ausstellt. „Die Dünnhäutigkeit interessiert mich mehr als die die Kraft. Meine Köpfe sind wie Gras in Bewegung“, erklärt der Künstler.