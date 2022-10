Die erste Nummer für Energiespartipps

Weniger Energie verbrauchen - kaum jemand, der in diesen Tagen nicht davon spricht. Doch wie? Und was, wenn die Stromrechnung nicht bezahlt werden kann? Für alle diese Fragen gibt es nun eine neue Nummer. Wer beim „Energie-Telefon“ anruft, bekommt auf viele Fragen schon direkt eine Antwort - und wenn es komplizierter wird den Ansprechpartner genannt, der weiterhelfen kann.

Von sofort an ist das „Energie-Telefon“ unter 0521/2997800 montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr erreichbar. Und wer technische Hilfe beim Umsetzten der Tipps braucht, weil er älter oder gehandicapt ist, der erreicht dort auch die „Energiewerker“, die bei Bedarf einen sparsameren Brausekopf an der Dusche installieren oder neue Energiesparbirnen in die Lampe schrauben.