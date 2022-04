Die Extra-Meile laufen

Bielefeld

Joey Kelly, achtes Kind der „Kelly Family“, macht seit Jahren durch extreme sportliche Herausforderungen auf sich aufmerksam. Geboren in Spanien, verbrachte er seine Jugend auf Tourneen in Europa. Am 29. April hält Joey Kelly in Brackwede einen Vortrag über sein Leben und seine Erfahrungen als Extremsportler.

Von Philipp Körtgen