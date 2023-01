„Die Formen des eigenen Lebens überdenken“

Am Samstag und Sonntag um 19 Uhr laden Schülerinnen und Schüler des Oberstufen-Kollegs (OS) Bielefeld zu ihrem kostenlosen Theaterstück „UnGef0rmt“ in den Hörsaal ihrer Schule ein. Willkommen sind nicht nur Mitschüler und Eltern, sondern auch Externe - denn das Thema spricht jede Altersklasse an.

Die Schüler Aiva Prišlova, Anton Rode, Ali Nazavi, Mamadu Diallo, Rosa Koepsel und Emily Take während der Proben für ihre Aufführungen am Wochenende.

„Überall in meinem Leben sind Formen. Egal ob Formen, in die uns die Gesellschaft reindrängt, Formen, in die wir selbst passen möchten oder welche, mit denen wir als Kinder gespielt haben. Man findet sie in jedem Bereich des Lebens wieder“, erklärt Marlene Wohlhüter ihre Faszination für das vielfältige Thema.