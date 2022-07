Die Freundschaft fördern

Feier zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli auch in Bielefeld

Bielefeld

Sieben Städtepartnerschaften pflegt Bielefeld. Zu den lebendigsten zählt die mit der französischen Stadt Concarneau, die seit mehr als einem halben Jahrhundert besteht. Dass der französische Nationalfeiertag am 14. Juli seit vielen Jahren auch in Bielefeld gefeiert wird (siehe Kasten), ist deutliches Zeichen der Verbundenheit. In diesem Jahr wollen die Organisatoren den französischen Feiertag auch nutzen, um die Bielefelder neugierig zu machen auf Concarneau und die Menschen.

Von Kerstin Sewöster