Die Geister und der Geizhals

Die Läuterung des Geizhalses Ebenezer Scrooge ist wahrlich keine unbekannte Erzählung. Michael Caine und Patrick Stewart schlüpften schon in die Rolle des mürrischen Alten, auch die Muppets bekamen ihre eigene Version der Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens. Nun nehmen sich Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl – den meisten bekannt als Kommissare Batic und Leitmayr aus dem Münchner Tatort – dem märchenhafte Klassiker an.

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl erwecken in Bielefeld Dickens Weihnachtsgeschichte zum Leben

In der unter Corona-Auflagen ausverkauften Rudolf-Oetker-Halle rezitierten und inszenierten die beiden Schauspieler vor mehr als 500 Besuchern das „Christmas Carol“ aus dem Jahr 1843 neu. Unter der Leitung von Martin Mühleis schlüpft Miroslav Nemec in die Rolle des Egozentrikers Ebenezer Scrooge und übernimmt als Ich-Erzähler weitere Parts während Udo Wachtveitl die ganze Klaviatur seiner Schauspielkunst auspacken kann und neben der Erzählerrolle auch alle anderen Charaktere verkörpert.

Wobei verkörpern hier eigentlich das falsche Wort ist, denn die Rezitatoren stehen weit auseinander an Pulten. Größtenteils nur über Stimme, Mimik und Gestik erwecken sie die Figuren von Dickens zum Leben, nur selten wird die szenische Lesung mit körperlichen Interaktionen und Laufwegen untermalt. Auch die Kulissen sind aufs Nötigste reduziert: zwei Pulte, Leselampen und an den schwarzen Vorhang projizierte Gebäudeschemen.

Sagas Streichquintett liefert den Soundtrack

Licht und Dunkelheit im Wechselspiel sorgen für die nötige Atmosphäre und das hinter den beiden Schauspielern mit Engelsflügeln sitzende Sagas Streichquintett liefert den Soundtrack. Mal gespenstische Klänge, mal freudige Tanzrhythmen und immer wieder das dominierende „We wish you a Merry Christmas“-Thema erklingen auf Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass. Die großartigen Musiker bereiten den Klangteppich, über den Nemec und Wachtveitl wandern, sie übernehmen Klangeffekte und dienen als zusätzliche Anspielpartner.

Doch eigentlich brauchen die Schauspieler niemand anderen, so wie sie sich in 86 Tatort-Folgen bereits seit 1991 als Duo zeigen, wirken sie auch auf der Bühne wie ein über lange Zeit gut eingespieltes Team. Dass sie trotzdem nichts von ihrer Spielfreude eingebüßt haben, zeigen sie in ihrer Dickens-Version zu Genüge.

Nemec gibt den mürrischen Scrooge

Miroslav Nemec gibt den mürrischen Scrooge zwischen Verächtlichkeit für seine Mitmenschen, Furcht vor den mystischen Besuchern und am Ende mit neu entdeckter Lebensfreude tanzend und singend. Udo Wachtveitl darf auch dank der Vielfalt der Charaktere noch mehr auftrumpfen: als Geist von Scrooges Kompagnon Jakob Marley renkt er sich als Running Gag den im Tode lose gewordenen Unterkiefer wieder ein, mit Scrooges Schwester Fanny wird er zum überdrehten dauerquasselnden Gör und als Geist der zukünftigen Weihnacht gibt es Slapstick Einlagen vom Feinsten, wenn er dank Verhüllung und Nebel über die Bühne stolpert.

Dem Griesgram Scrooge und seinen heilsamen Weihnachtsgeistern hauchen sie gekonnt gemeinsam neues Leben ein und zeigen ganz nebenbei, dass sie nicht nur Tatort können.