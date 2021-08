Die Geschichte der „Eins“

Den Weg bereitet hat Wilhelm Niebuhr. Der mehr als rührige Heeper Kaufmann, der unter anderem auch als Standesbeamter fungierte, hatte 1884 eine „Unterempfangsstelle“ eröffnet. So hießen bei der Sparkasse die Niederlassungen, in denen es kein eigenes Personal gab und die damit keine regulären Filialen waren.

Niebuhr nahm Spargelder an und zahlte sie aus und war so erfolgreich, dass er damit die Grundlage dafür schuf, dass 1921 in Heepen die erste Filiale der damaligen Kreissparkasse Bielefeld eröffnet wurde.