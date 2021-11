Die glorreichen Sieben

Bielefeld

Es gibt diese Abende, an denen nach fünf Minuten klar ist, dass man sich glücklich schätzen darf, dabei zu sein. Am Dienstag war so ein Abend, als der Schlagzeuger Wolfgang Haffner mit anderen internationalen Jazz-Größen in der Rudolf-Oetker-Halle zu Gast war. Die Bezeichnung „Dream Band“ war in der Tat nicht zu hoch gegriffen für ein Konzert, das die 800 Besucher in Erinnerung behalten werden.

Von Andreas Schnadwinkel