„Die Kolonialgeschichte aufarbeiten“

Bündnis „Decolonize Bielefeld“ will weiter für Umbenennung der Karl-Peters-Straße kämpfen

Bielefeld

Das Bündnis Decolonize Bielefeld hält an seiner Forderung nach einer Umbenennung der Karl-Peters-Straße in Stieghorst fest. Dazu soll nach der Sommerpause in der Bezirksvertretung ein neuer Anlauf genommen werden.

Von Heinz Stelte