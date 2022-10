Die Leichtigkeit Calders und Mirós

Gute-Laune-Ausstellung in der Bielefelder Galerie Samuelis Baumgarte

Bielefeld

Alexander Calder trifft Joan Miró: in der Galerie Samuelis Baumgarte. „Liberation from Earth" - Befreiung von der Erde - ist der Titel einer Ausstellung, die an diesem Sonntag, 16. Oktober, 11 Uhr, eröffnet wird. Sie zeigt mehr als 50 hochkarätige Werke beider Künstler aus sechs Jahrzehnten.

Von Sabine Schulze