Die Lutter muss durchs Nadelöhr

Am Montag beginnen in Bielefeld die Arbeiten zur Querung des Niederwalls und der Stadtbahn-Schienen

Bis es soweit ist, wartet noch jede Menge Arbeit. Entlang der Straße Am Bach wird voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien eine so genannte Freispiegelleitung in Richtung Niederwall verlegt. Diese Leitung wird das Lutterwasser in die Offenlegungsstrecke der Ravensberger Straße transportieren. Ein Gefälle sorgt dafür, dass das Lutterwasser ohne Pumpeneinsatz und Energieverbrauch fließen kann.