„Die Menschen kommen gern hierher“

Bielefeld

Eine große Offenheit, viel Engagement und ein großes Interessen an theologischen Fragen – so hat Karla Wessel bislang die evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde erlebt. Seit dem 1. März ist sie dort als Pfarrerin aktiv, an diesem Sonntag wird sie nun offiziell in einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt.

Von Hendrik Uffmann