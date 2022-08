„Die Murnaufizierung geht weiter“

Filmpreis wird in Zukunft nicht mehr in Bielefeld, sondern in Wiesbaden verliehen

Bielefeld

Christiane von Wahlert, Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung mit Sitz in Wiesbaden, sprach vom Beginn einer neuen Ära: In Zukunft wird der Filmpreis, benannt nach dem Regisseur und Oscar-Preisträger Friedrich-Wilhelm Murnau (1888-1931), in Bielefeld geboren, nicht mehr in Bielefeld, sondern in Wiesbaden vergeben. Der offizielle Übergabe-Akt fand im Murnau-Massolle-Forum statt.

Von Burgit Hörttrich