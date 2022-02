Die nächste Sturmnacht: »Antonia zog über Bielefeld

Am Bielefelder Hauptbahnhof strandeten am Sonntagabend viele Reisende. Die Bahn hat gegen 20 Uhr den Betrieb in Nordrhein-Westfalen allmählich eingestellt, bestätigte ein Sprecher auf WB-Anfrage. Die Züge, die noch unterwegs seien, würden auch bis an ihren Zielbahnhof fahren. Der Fernverkehr und einzelne Regionalexpresslinien waren zunächst nicht betroffen.

