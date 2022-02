Die nächste Sturmnacht in Bielefeld: »Antonia« zieht auf

Zugverkehr in NRW eingestellt - wenige Sturmeinsätze - Stadtbahn fast entgleist

Der Regionalbahnverkehr in NRW ist am Sonntagabend nahezu eingestellt worden.

Am Bielefelder Hauptbahnhof strandeten am Sonntagabend viele Reisende. Die Bahn hat gegen 20 Uhr den Betrieb in Nordrhein-Westfalen eingestellt, bestätigte ein Sprecher auf WB-Anfrage. Die Züge, die noch unterwegs seien, würden bis zum nächsten Bahnhof fahren. Der Fernverkehr und einzelne Regionalexpresslinien fuhren zunächst.