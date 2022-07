Die nächste Wochen entscheiden

Bielefeld

Mit großer Kraftanstrengung ringen der städtische Forstbetrieb, private Waldbesitzer und tausende Bielefelder mit ihren Spenden darum, die Schäden, die Hitze und Trockenheit in den Wäldern in der Stadt verursacht haben, aufzufangen. Massiv wird dafür seit 2019 aufgeforstet, auf dutzenden Flächen neue Bäume in die Erde gesetzt. Ob die mehr als 75.000 jungen Pflanzen, die allein in diesem Frühjahr gepflanzt wurden, angesichts der erneuten Hitzewelle und des Wassermangels überleben werden, das wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Von Hendrik Uffmann