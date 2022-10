Die aufgezwungene Trauer

Noch zehn Monate nach der Bluttat flackern Grablichter in Bielefeld-Brackwede

Bielefeld

Die öffentlich zelebrierte Trauer um den im Dezember ermordeten Teestubenbesitzer aus Brackwede nimmt kein Ende. Tag für Tag werden immer wieder neue Grablichter und Kerzen an der blauen Betonwand zur Tiefgaragen-Ausfahrt an der Berliner Straße aufgestellt. So viele, dass es Nachbarn, Anwohnern und Parkplatznutzern langsam auf die Nerven geht.

Von Stephan Rechlin