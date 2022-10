Die Raute mit Merkel

Bielefeld

Die Verkehrswende in Bielefeld ist ein Thema von vielen weiteren eines knapp einstündigen Interviews an diesem Donnerstag um 21.04 Uhr bei Radio Bielefeld. In der Sendung „Funkjournal“ spricht Moderator Frank Becker mit André Best, Leiter der WESTFALEN-BLATT-Redaktion am Jahnplatz, über Journalismus und auch eine besondere Begegnung mit Angela Merkel.