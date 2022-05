Die Regionale stellt sich vor

Der „UrbanLand“-Sommer zeigt in Bielefeld Lösungen für ein besseres Leben in OWL

Bielefeld

Wie wollen wir in Zukunft wohnen? Wie sehen innovative Lösungen für Mobilität und Klimaschutz aus, und wie können Stadt und Land zusammenwachsen? Das NRW-Strukturprogramm Regionale 2022 hat sich in 60 Projekten in OWL mit diesen Fragen beschäftigt und präsentiert die Ergebnisse im „UrbanLand-Sommer“ auf Festen in der Region – an diesem Wochenende auch auf dem Leinewebermarkt.

Von Peter Bollig