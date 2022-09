Die Sauna als Ort seltsamer Rituale

Ein Exil-Bielefelder in Berlin - das ist Satiriker, Autor und Verleger Volker Surmann (50). Allerdings ein Exil-Ostwestfale mit Nebenwohnsitz in seiner Geburtsstadt Halle. Surmann, erzählt jetzt Saunageschichten - aus eigenem Erleben und dem von einigen schreibenden Kollegen, die Saunagänger sind wie er: „Kein Schweiß aufs Buch“ erscheint Anfang Oktober in Surmanns Satyr-Verlag.

Surmann ist leicht erkältet. „Ob ein Saunagang dagegen hilft, ist eine Streitfrage“, stellt er gleich klar. So wie offenbar vieles, was mit dem gemeinsamen Schwitzen zu tun hat, zum Streit führen kann. Heißt es zum Beispiel „saunen“ oder „saunieren“? Was Finnen, der Welt größte Sauna-Liebhaber, aber egal ist, glaubt man einer von Surmanns Geschichten. Darin wird Tuure erklärt, was eine deutsche Sauna im Vergleich zu einer finnischen auszeichnet: Saunameister zum Beispiel. Oder Sanduhren, die anzeigen, wie lange schon geschwitzt wird. Tuure japst: „Das ist so deutsch.“